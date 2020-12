Συγκλονισμένη δηλώνει η οικογένεια του άτυχου Έλληνα οδοντιάτρου που έχασε τη ζωή του - μαζί με την οκτώ εβδομάδων κόρη του - στην πόλη Τρίερ της Γερμανίας, όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Η τόσο αναπάντεχη και βίαιη δοκιμασία που μας επισκέφθηκε μας έχει συγκλονίσει συθέμελα» τονίζει χαρακτηριστικά η οικογένεια του Γιώργου Κομπιλίρη και επισημαίνει ότι «τώρα είναι ώρα σιωπής, περισυλλογής και φροντίδας της χαίνουσας πληγής. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι όσοι μας παραστάθηκαν, καθένας με τον τρόπο του, θα σεβαστούν την απόλυτη ανάγκη να μαζέψουμε στην ησυχία τα σκόρπια κομμάτια μας. Είναι θερμότατη παράκληση».

The city of #Trier in southwestern Germany is in shock.

Five people, including a 9-week-old baby, were killed when a drunk driver ploughed a car into a pedestrian zone.

The suspect has been charged with their murders, and 18 counts of attempted murder for those injured. pic.twitter.com/36TzM1dQb4

— DW Politics (@dw_politics) December 2, 2020