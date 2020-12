Αποτροπιασμό προκαλέι στη Ρωσία βίντεο που δείχνει τον γνωστό blogger, Στας Ρεσετνίκοφ, να τραβά το άψυχο κορμί της συντρόφου του, Βαλεντίνα, και να το τοποθετεί σε έναν καναπέ.

Στη συνέχεια της ζωντανής μετάδοσης που έκανε ο άνδρας, εμφανίζεται να κατηγορεί, κλαίγοντας, τον εαυτό του για ο,τι συνέβη. «Σας λέω, φαίνεται να είναι νεκρή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

‘What is there to regret?’ Russian blogger who live-streamed dead girlfriend’s corpse is taken to psychiatric wardhttps://t.co/6yGctW44oq pic.twitter.com/EOXPz0WHc1

— RT (@RT_com) December 3, 2020