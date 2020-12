Σαν τα... μανιτάρια φαίνεται να ξεφυτρώνουν οι μονόλιθοι τις τελευταίες ημέρες με τις φωνές αυτών που ισχυρίζονται πως πρόκειται για μία «καλά» οργανωμένη φάρσα να πληθαίνουν.

Νέα τοποθεσία που ανακαλύφθηκε ένας μυστηριώδης μονόλιθος η πόλη Ατασκαντέρο στην κεντρική Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με πεζοπόρους να τον εντοπίζουν στην κορυφή του όρους Πάιν, οι οποίοι έσπευσαν να τον απαθανατίσουν και να αναρτήσουν φωτογραφίες στο Διαδίκτυο.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020