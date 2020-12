Οι Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον, όπως αναφέρει το cnn, προσφέρονται εθελοντικά να κάνουν το εμβόλιο ώστε να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντί του.

Οι τρεις τελευταίοι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ ελπίζουν πως μιας εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ανάγκη αλλά και την ασφάλεια του εμβολίου, θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προς του πολίτες ώστε να εμβολιαστούν, μόλις αυτό πάρει τη σχετική έγκριση.



Former Presidents Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton are volunteering to get their Covid-19 vaccines on camera to promote public confidence in the vaccine's safety once the FDA authorizes one https://t.co/I2bDZ0aSiA pic.twitter.com/jeB5nyTSY8

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 3, 2020