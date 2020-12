ΔΙΕΘΝΗ

Ειδικότερα, ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας ανακοίνωσε NAVTEX για στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ 9ης και 10ης Δεκεμβρίου σε περιοχή μεταξύ

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N - 028 22.00 E

36 50.00 N - 029 08.00 E

36 08.00 N - 029 11.00 E

36 08.00 N - 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

ΕΕ: Είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία

Μετά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις στην Άγκυρα, εξαιτίας της συμπεριφοράς της.

«Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Χαστούκι» Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία: Άμεσες κυρώσεις για την απόκτηση των S-400

Την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 προβλέπει το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) του 2021.

Το αμερικανικό νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) προβλέπει την επιβολή τουλάχιστον πέντε κυρώσεων - έναντι της Τουρκίας για την απόκτηση των S-400 - μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του.

Το νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» και ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

«Η απόκτηση από την κυβέρνηση της Τουρκίας του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, που ξεκινά στις 12 Ιουλίου 2019, αποτελεί «σημαντική συναλλαγή» όπως περιγράφεται στην ενότητα 231 του νόμου CAATSΑ…Το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία θέσπισης του παρόντος νόμου (αμυντικός προϋπολογισμός για το 2021), ο πρόεδρος πρέπει να επιβάλλει πέντε ή περισσότερες από τις κυρώσεις, που περιγράφονται στο άρθρο 235 του Νόμου CAATSA σε σχέση με κάθε άτομο που εν γνώσει ασχολήθηκε με την απόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, μετά το πέρας ενός χρόνου, ο πρόεδρος μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• H κυβέρνηση της Τουρκίας και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή ένα σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

• Kανένας υπάλληλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν, ούτε συντηρούν, εντός της Τουρκίας κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

• O πρόεδρος έλαβε αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Τουρκίας ότι αυτή δεν θα εμπλέκει εν γνώσει της ή δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε ξένο να συμμετάσχει εκ μέρους της στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την επαναπόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400, που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 231 του νόμου CAATSA.

O γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ εξέφρασε την ικανοποίηση του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Eίμαi απίστευτα περήφανος που βοήθησα να διασφαλιστεί η συμπερίληψη μιας διάταξης στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) για να υλοποιηθεί αυτό που ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να κάνει».

Διαβάστε Ακόμα:

Αθήνα προς Άγκυρα: «Too little, too late» η αποκλιμάκωση

Τουρκία - Καταγγελία αντιπολίτευσης: Δεν πήγαν στρατό οι γιοι του Ερντογάν