Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Hill», οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού διατυπώθηκαν στην εκπομπή «Dateline» του αμερικανικού δικτύου NBC News, με οικοδεσπότη τον Λέστερ Χολτ.

«Η φαρμακευτική εταιρεία «δεν είναι σίγουρη» εάν το εμβόλιο εμποδίζει τη μετάδοση του νέου κορονοϊού», υποστήριξε ο Μπουρλά επισημαίνοντας ότι: «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί».

Στην χθεσινή πρεμιέρα της εκπομπής, υπό τον τίτλο: «Αγώνας για ένα εμβόλιο», ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λέστερ Χολτ απηύθυνε ερωτήσεις στον Άλμπερτ Μπουρλά αλλά και σε άλλους επιστήμονες που συμμετείχαν στην ανάπτυξη και διανομή του εμβολίου.

