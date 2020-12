Το «Σχέδιο Νόρθμουρ», από το όνομα της οδού όπου βρίσκεται η κατοικία, ξεκίνησε η Βρετανίδα συγγραφέας Τζούλια Γκόλντινγκ, η οποία έχει τρεις μήνες στη διάθεσή της για να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 4,5 εκατ. λίρες (5 εκατ. ευρώ) για την ανακαίνιση αυτού του σπιτιού με τα επτά δωμάτια, που διαθέτει έναν τεράστιο κήπο, ώστε να αναπαρασταθεί το εσωτερικό μέσα στο οποίο έζησε ο Τόλκιν, αλλά και να δημιουργθηεί εκεί ένα εντευκτήριο και να διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

«Θέλουμε να μετατρέψουμε το σπίτι του Τόλκιν όχι σε ένα ξερό μουσείο, αλλά ένα σπίτι που θα υποδέχεται και θα είναι γεμάτο δημιουργικότητα», εξηγούν σε μια ανακοίνωση οι διοργανωτές της εκστρατείας.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw

