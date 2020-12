Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της γενικής αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από διάφορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των άλλων και από το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 700 στρατιώτες στη Σομαλία, οι οποίοι βοηθούν τις τοπικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Η αποστολή αυτή δεν έχει λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, όμως θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του Πενταγώνου στον αγώνα του κατά της Αλ Κάιντα.

Ένας αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, είπε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες που θα παραμείνουν στη Σομαλία θα σταθμεύουν στην πρωτεύουσα, το Μογκαντίσου.

