Στη Μινεσότα, ένα μικρό αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα και ο πιλότος, ο 52χρονος Κρεργ Γκίφορντ, έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο.

παρότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε κανονικά ροή οχημάτων, κανείς δεν τραυματίστηκε, αν και χρειάστηκε να σταματήσει η κυκλοφορία για αρκετά χρόνια.

A pilot made an emergency landing at a Minnesota interstate last night after an apparent engine failure | https://t.co/vIsEf04pqc pic.twitter.com/byT9IQ8t59

— RTÉ News (@rtenews) December 4, 2020