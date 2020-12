ΔΙΕΘΝΗ

«Σήμερα θα πει στην ΕΕ ότι "εκείνος δεν κάνει στροφές"* καθώς δεσμεύεται να εμμείνει σταθερός έναντι των αιτημάτων της τελευταίας στιγμής για το Brexit από τη Γαλλία», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα. «Αλλά το Νο10 (το πρωθυπουργικό γραφείο) λέει ότι ο πρωθυπουργός θα σταματήσει, εάν η ΕΕ αρνηθεί να υποχωρήσει από τα ‘εξωφρενικά’ της αιτήματα».

*Η Sun δανείζεται μία φράση από ομιλία της πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ το 1980, η οποία εξελίχθηκε σε σύνθημα του Θατσερισμού. «Στροφές κάντε εσείς αν θέλετε. Η Κυρία δεν κάνει στροφές!» (You turn if you want to. The lady's not for turning).

