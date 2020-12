Η γενική γραμματέας του Μίσιγκαν, Τζόσλιν Μπένσον, κατήγγειλε πως δεκάδες ένοπλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, με απειλητικές διαθέσεις, έξω από το σπίτι της το Σάββατο το βράδυ, φωνάζοντας «ψευδείς» ισχυρισμούς περί νοθείας στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

Οι διαδηλωτές, που έκαναν πορεία έξω από το σπίτι της Μπένσον, κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε την Κλοπή» και φώναζαν το ίδιο σύνθημα, σύμφωνα με διάφορα βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Twitter χθες, η Μπένσον είπε ότι οι διαδηλωτές επιχειρούν να διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ακρίβεια του αμερικανικού εκλογικού συστήματοςL

«Τα αιτήματα που φώναζαν έξω από το σπίτι μου ήταν ξεκάθαρα, δυνατά και απειλητικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

The individuals gathered outside my home targeted me as Michigan’s Chief Election officer. But their threats were actually aimed at the 5.5million Michigan citizens who voted in this fall’s election, seeking to overturn their will. They will not succeed in doing so. My statement: pic.twitter.com/RSUnPSN4Aa

— Jocelyn Benson (@JocelynBenson) December 7, 2020