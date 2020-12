ΔΙΕΘΝΗ

Όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα είπε στην εφημερίδα Yediot Aharonot ο Haim Eshed, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής του Διαστημικού Προγράμματος Ασφαλείας του Ισραήλ για σχεδόν 30 χρόνια και είναι τρεις φορές αποδέκτης του Ισραηλινού Βραβείου Ασφαλείας.

Σήμερα, στα 87 του χρόνια, δηλώνει πως η πατρίδα του και οι ΗΠΑ, βρίσκονται σε επικοινωνία με εξωγήινη ζωή επί σειρά πολλών ετών, διευκρινίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για «μετανάστες» εξωγήινους αλλά ότι υπάρχει μία «Γαλαξιακή Ομοσπονδία»!

Μάλιστα, ο 87χρονος το πάει ένα βήμα παραπέρα, καθώς έφτασε στο σημείο να μιλήσει για την ύπαρξη μιας μυστικής υπόγειας βάσης στον Άρη, στον οποίο σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και όπως αναφέρει η Jerusalem Post, έχουν φτάσει Αμερικανοί εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Eshed επιμένει πως ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο είναι ενήμερος για όλα αυτά, αλλά και πως ήταν ένα βήμα πριν τα βγάλει όλα στη... φόρα! Ωστόσο, η «Γαλαξιακή Ομοσπονδία» τον απέτρεψε γιατί θα προκαλούσε μαζική υστερία. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά πριν καταλάβουμε τι είναι το διάστημα και τα διαστημόπλοια» είπε ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματούχος στην Yediot Aharonot.

Όσον αφορά τον λόγο που επέλεξε τώρα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες, ο Eshed εξήγησε ότι αυτό οφειλόταν απλώς στο πόσο έχει αλλάξει πλέον το ακαδημαϊκό τοπίο και πόσο σεβαστός είναι στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Αν έκανα αυτές τις αποκαλύψεις πριν από πέντε χρόνια, θα ήμουν στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Σήμερα δεν έχω τίποτα να χάσω. Έχω τα πτυχία μου, τις βραβεύσεις μου, σέβομαι τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και με σέβονται».

Ο Eshed γράφει για όλα τα παραπάνω στο νέο του βιβλίο The Universe Beyond the Horizon, το οποίο φυσικά αναμένεται να ξεπουλήσει, καθώς περιέχει και αποκαλύψεις του για το πώς κατάφεραν οι εξωγήινοι να αποτρέψουν πυρηνικές καταστροφές στο παρελθόν.

Παρόλο που δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς του Eshed, οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται χρονικά λίγο μετά την αποκάλυψη της είδησης ότι το Ισραήλ προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσγειώσει το δικό του διαστημικό σκάφος στη Σελήνη την προηγούμενη χρονιά (αναμένεται νέα προσπάθεια ίσως και μέσα στο 2021).

Πηγή: Jerusalem Post