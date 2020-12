ΔΙΕΘΝΗ

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν «επί της αρχής» στην εξειδίκευση ζητημάτων της συμφωνίας του Brexit, που άπτονται της Βόρειας Ιρλανδίας, ανακοίνωσε, νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Επικρατείας, Μάικλ Γκόουβ, έπειτα από τη νεότερη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο συνεπικεφαλής της επιτροπής ΕΕ-ΗΒ, που έχει τη γενική εποπτεία εφαρμογής της Συμφωνίας Αποχώρησης και του συνοδευτικού Πρωτοκόλλου Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Γκόουβ σημείωσε ότι υπήρξε επί της αρχής συμφωνία για όλα τα θέματα, ενώ ευχαρίστησε και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς.

Delighted to announce agreement in principle on all issues in the UK-EU Withdrawal Agreement Joint Committee. Thank you to @MarosSefcovic and his team for their constructive and pragmatic approach. I will be updating Parliament tomorrow.https://t.co/xtJ25h6ymu pic.twitter.com/OKYPLxV0jZ — Michael Gove (@michaelgove) December 8, 2020

Η επί της αρχής συμφωνία αφορά ζητήματα, όπως οι συνοριακοί έλεγχοι σε ζώα, φυτά και παράγωγα προϊόντα, οι τελωνειακές διατυπώσεις, η προμήθεια φαρμάκων, αλλά και οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις.

Ο Γκόουβ ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι - μετά από αυτήν τη θετική εξέλιξη - η βρετανική κυβέρνηση θα αποσύρει από το νομοσχέδιο περί (βρετανικής) Εσωτερικής Αγοράς, αμφιλεγόμενες διατάξεις που αφορούν τη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες κατά παραδοχή του Λονδίνο παραβιάζουν τη Συμφωνία Αποχώρησης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, χάρη στη σκληρή δουλειά, ο Μάικλ Γκόουβ κι εγώ καταλήξαμε σε μία κατ' αρχήν συμφωνία για το Πρωτόκολλο της Ιρλανδίας. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης θα είναι σε πλήρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Μάρος Σέφκοβιτς.

🇪🇺🇬🇧 Pleased to announce that thanks to hard work, @michaelgove and I have reached an agreement in principle on all issues re the #WithdrawalAgreement implementation. This will ensure it is fully operational as of 1 Jan, incl. the Protocol on Ireland/NI 👉 https://t.co/RaWNEVbxrt pic.twitter.com/1OCjapNd3F — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 8, 2020

Σημειώνεται πως οι συζητήσεις των Γκόουβ και Σέφτσοβιτς είναι ξεχωριστές από τις συνομιλίες περί μιας μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ενώ δεν έχουν καταφέρει ακόμη να γεφυρώσουν σημαντικές διάφορες. Ως εκ τούτου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αναμένεται αύριο να βρεθεί στις Βρυξέλλες για συζητήσεις με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μάλιστα, με τελευταία ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για σύνεχιση των διαπραγματεύσεων για την Εμπορική Συμφωνία αύριο το μεσημέρι.

I look forward to welcoming UK Prime Minister @BorisJohnson tomorrow evening. We will continue our discussion on the Partnership Agreement. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2020

