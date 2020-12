Εκατοντάδες Αλβανοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο του υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα, με την κατάσταση να ξεφεύγει μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτήριο, ωστόσο απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Το πλήθος στη συνέχεια πετούσε πέτρες με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στο κτήριο ενώ στις φλόγες τυλίχθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί έξω από το υπουργείο. Μάλιστα πυρπόλησαν και το δέντρο έξω από την πρωθυπουργική κατοικία.

LIVE: Protesters in #Tirana burn the Christmas tree placed at the Prime Ministry's building. © JOQ Albania #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VYbU7Qh2MT

— Xhildinho Z (@xhildinho) December 9, 2020