Με την βρετανική κοινωνία να παραμένει διχασμένη αναφορικά με το εμβόλιο της Pfizer, η Μάργκαρετ Κίναν αποτελεί τα τελευταία 24ωρα τον νούμερο ένα στόχο για τους απανταχού συνομωσιολόγους εναντίον των εμβολιασμών.

Η 90χρονη γυναίκα είναι η πρώτη που εμβολιάστηκε στο τοπικό νοσοκομείο του Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας την περασμένη Τρίτη.

Ο δημοσιογράφος του BBC, Shayan Sardarizaheh, με αναρτήσεις στο Twitter έριξε φως στις διάφορες παράλογες θεωρίες, που αναπτύσσονται έκτοτε, για την Κίναν.

Margaret Keenan, 90, born in Enniskillen and living in Coventry, became the first person to receive a Covid vaccine today.

But anti-vaxxers have been spreading conspiracies about her since.

"She actually died in 2008 and the one who was vaccinated today was a 'crisis actor'." pic.twitter.com/jeFRF5MJbj

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 8, 2020