Με μήνυμά της η Κιμ Καρντάσιαν καλεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δώσει χάρη σε έναν από τους καταδικασμένους σε θάνατο, τον Μπράντον Μπέρναρντ που είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί απόψε.

Η Καρντάσιαν που συμμετέχει στο κίνημα ενάντια στη θανατική ποινή κάνει την τελευταία προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση του 40χρονου Μπέρναρντ, τον οποίο έχει γνωρίσει από κοντά.

Brandon Bernard, a 40-year-old father is going to be executed tomorrow by our federal government. Having gotten to know Brandon, I am heartbroken about this execution. I’m calling on @realDonaldTrump to grant Brandon a commutation and allow him to live out his sentence in prison. https://t.co/soccUQFmac

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 9, 2020