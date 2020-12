ΔΙΕΘΝΗ

Ένας ρεπόρτερ ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια εκδήλωση την Τρίτη: «Γιατί έχετε μια διαφορετική συμπεριφορά από τον αμερικανικό λαό από αυτό που λένε οι επιστήμονές σας;».

«Είναι χριστουγεννιάτικα πάρτι και, ειλικρινά, έχουμε μειώσει τον αριθμό σημαντικά, όπως γνωρίζεται», ήταν η απάντηση του Τραμπ, σύμφωνα με το ABC News. «Βλέπω πολλούς ανθρώπους στα πάρτι να φορούν μάσκες και θα έλεγα ότι κοιτάζω το κοινό σε αυτά τα πάρτι και έχουμε πολλούς ανθρώπους που φορούν μάσκες και νομίζω ότι αυτό είναι καλό».

President ⁦@realDonaldTrump⁩ celebrates Hanukkah tonight at the White House with many members of the nationwide Jewish community. pic.twitter.com/hsGRkAWl8g — Adam Milstein (@AdamMilstein) December 10, 2020

Βίντεο και φωτογραφίες ωστόσο που αναρτήθηκαν στα social media παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Δείχνουν πολλούς σε αυτές τις συγκεντρώσεις να μην φορούν μάσκες και να μην κρατούν τις αποστάσεις.

Σε εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – ο οποίος δεν φορούσε μάσκα – έκανε ζωντανή μετάδοση τα σχόλια του πατέρα τους το Facebook όπου ακούγεται να λέει: «Αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων απόψε».

Participant at the White House Hanukkah party tells me President Trump is not scheduled to come out to light the menorah or address the crowd. — Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) December 9, 2020

Τα ετήσια πάρτι του Λευκού Οίκου διοργανώνονται συνήθως τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα και το Χανουκά. Κατά παράδοση γίνονται στον πρώτο όροφο, με τους επισκέπτες να επιτρέπεται να περιπλανιούνται ελεύθερα στα διακοσμημένα δωμάτια. Μάλιστα οι προσκλήσεις είναι πολύ περιζήτητες.

Φέτος όμως, ακόμη και όταν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων είπαν στους Αμερικανούς να αποφύγουν τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις ο Τραμπ ξεκίνησε να φιλοξενεί πάρτι για υποστηρικτές.

30 πάρτι

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος έχει φιλοξενήσει τουλάχιστον 10 πάρτι και αναμένει να διοργανώσει τουλάχιστον 20 - μερικές φορές με περισσότερους από 200 επισκέπτες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

«Εάν μπορείτε να λεηλατείτε επιχειρήσεις, να καίτε κτήρια, να συμμετάσχετε σε διαμαρτυρίες, μπορείτε επίσης να πάτε σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Μπορείτε να γιορτάσετε τις γιορτές των Χριστουγέννων και μπορείτε να το κάνετε υπεύθυνα» δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Kayleigh McEnany, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα. . «Θα συμμετάσχουμε στον εορτασμό των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

Η McEnany, η οποία ήταν θετική στον κορονοϊό τον Οκτώβριο, ανέβασε ένα βίντεο της σε ένα από τα πάρτι χωρίς να φορά μάσκα και κρατώντας το μικρό της παιδί.