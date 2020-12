«Αποφάσισα να παραιτηθώ αμετάκλητα από το πόστο του υπουργού Εσωτερικών της Αλβανίας», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εσωτερικών, Σαντέρ Λεσάι.

«Προσπάθησα με όλες τις ενέργειές μου να αφήσω ένα ίχνος κανονικότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων μου», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα δήλωσε ότι η αντίδραση του αστυνομικού ήταν παράλογη και ότι ενήργησε με υπερβολική χρήση βίας.

«Ο δράστης θα ερευνηθεί και θα δικαστεί από τις δικαστικές αρχές», επεσήμανε ο Ράμα.

«Έθαψα τον γιο μου. Εύχομαι αυτό που μας συνέβη να μην συμβεί σε κανέναν άλλον. Το κράτος πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ως λαός απαιτούμε δικαιοσύνη. Επιδιώκουμε να βρούμε ελπίδα στο νόμο. Όπως και ο γιος μου έτσι είστε και όλοι εσείς. Όσοι είναι γονείς, γνωρίζουν καλύτερα τον πόνο μου» είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 25χρονου.

«Δεν υπηρετώ καμία πολιτική ιδέα, παρά μόνο την οικογένειά μου. Για την οικογένεια μου είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για χάρη του γιου μου, τον οποίο έθαψα σήμερα. Ο δικαστής, το κράτος πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο ένοχος να πάει εκεί που του αξίζει» κατέληξε.

Εκατοντάδες Αλβανοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτήριο του υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα, με την κατάσταση να ξεφεύγει μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτήριο, ωστόσο απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Το πλήθος στη συνέχεια πετούσε πέτρες με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στο κτήριο ενώ στις φλόγες τυλίχθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί έξω από το υπουργείο. Μάλιστα πυρπόλησαν και το δέντρο έξω από την πρωθυπουργική κατοικία.

LIVE: Protesters in #Tirana burn the Christmas tree placed at the Prime Ministry's building. © JOQ Albania #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VYbU7Qh2MT

— Xhildinho Z (@xhildinho) December 9, 2020