Ο Λευκός Οίκος απαίτησε την Παρασκευή (11/12) από τον επικεφαλής του Οργανισμού Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να εγκρίνει εντός της ημέρας το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech κατά της Covid-19, αλλιώς να παραιτηθεί, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση της FDA αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter το πρωί της Παρασκευής ότι ο ομοσπονδιακός οργανισμός κινείται σαν «μεγάλη αργή χελώνα».

«Βγάλτε το καταραμένο εμβόλιο ΤΩΡΑ», έγραψε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ξεκινήσει εμβολιασμούς και άλλες χώρες έχουν χορηγήσει άδεια χρήσης του εμβολίου.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020