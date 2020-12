ΔΙΕΘΝΗ

Μία γυναίκα έριξε το αυτοκίνητό της πάνω σε πεζούς στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (23:00 ώρα Ελλάδας) στη διασταύρωση της 39ης οδού και της 3ης λεωφόρου, στην καρδιά του Μανχάταν.

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr — Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020

Πέντε διαδηλωτές δήλωσαν πως η οδηγός επιτάχυνε και έπεσε πάνω στους διαδηλωτές από πρόθεση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ωστόσο εκτίμησε ότι είναι «πολύ νωρίς για να ειπωθεί εάν (επρόκειτο για) εσκεμμένη ενέργεια ή ατύχημα». Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση επιτόπου και θα ανακριθεί.

@protest_nyc a car just ran through a crowd of protestors on 39th & Lex. A lot of cops present at the scene, multiple ambulances and police helicopter. Police scanner is giving orders to arrest protestors. pic.twitter.com/vW4NwGG5JY — BC (@Matoko_goldberg) December 11, 2020

«Προσπάθησα να σταματήσω το αυτοκίνητο», είπε ένας από τους διαδηλωτές, ο Άνχελ Ριβέρα. Η οδηγός «έκοψε ταχύτητα λίγο (...) μετά πάτησε γκάζι. Έκανα βουτιά στο πλάι».

«Είδα κόσμο να εκτινάσσεται στον αέρα», είπε ένας άλλος διαδηλωτής και σημείωσε ότι «ήταν εντελώς εσκεμμένο». «Πίστευα πως θα με σκότωνε», είπε ένας ακόμα διαδηλωτής καταγγέλλοντας ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες, επιτηρώντας την κινητοποίηση, δεν προστάτευσαν τους διαδηλωτές.

More than 100 police surround scene of pedestrian #crash in Murray Hill #Manhattan #nyc 6 protestors hospitalized after car ran into peaceful protest that started in #timessquare @ 2p - March was in solidarity with ICE detainees on a hunger strike in NJ - my story on @NY1 now pic.twitter.com/VdlGHT7oh5 — Angi Gonzalez (@AnchorAngi) December 11, 2020

Η διαδήλωση γινόταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης 9 παράτυπων μεταναστών από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση, την ICE, στο Χάκενσακ, στο Νιού Τζέρσι. Οι έγκλειστοι κάνουν απεργία πείνας.