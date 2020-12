Ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) δήλωσε σήμερα ότι δεν υπέστη καμία πολιτική «πίεση» προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για ένα πρώτο εμβόλιο εναντίον της COVID-19 και υποβάθμισε τους κινδύνους που συνδέονται με «σοβαρές αλλεργίες».

«Εργαστήκαμε γρήγορα λόγω της επιτακτικότητας που συνιστά αυτή η πανδημία, όχι λόγω οιασδήποτε εξωτερικής πίεσης», δήλωσε ο επικεφαλής της, Στίβεν Χαν, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο οργανισμός ενέκρινε χθες, Παρασκευή, την επείγουσα χρήση του εμβολίου της συμμαχίας Pfizer/BioNTech, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια τεράστια επιμελητειακή επιχείρηση για τη διανομή του παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος εμβολιασμός αναμένεται να γίνει σήμερα, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δίνει διευκρινίσεις.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον FDA «μεγάλη αργή χελώνα» και τον είχε καλέσει στο Twitter να εγκρίνει το εμβόλιο «ΤΩΡΑ».

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020