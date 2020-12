Νταλίκες φορτωμένες με κοντέινερ μεγέθους βαλίτσας, που περιέχουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αναχωρούν σήμερα το πρωί από την εγκατάσταση παραγωγής της Pfizer στο Καλαμαζού του Μίσιγκαν, έπειτα από την έγκριση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech την περασμένη Παρασκευή.

Σημειώνεται πως η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία (US Marshals Service) θα συνοδεύσει, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα φορτία από το εργοστάσιο μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

«Περάσαμε μήνες συζητώντας με αξιωματούχους της Operation Warp Speed (Επιχείρηση Ταχύτητα του Φωτός) και με πελάτες μας στον υγειονομικό τομέα για την αποτελεσματική επιμελητειακή υποστήριξη του εμβολιασμού και ήρθε η ώρα για να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Γουές Γουίλερ, πρόεδρος της UPS Healthcare.

Historic U.S. COVID vaccine campaign launches with convoy of trucks https://t.co/Z9yGXog5rr pic.twitter.com/uTubyEqwCE

— Reuters (@Reuters) December 13, 2020