Συγκεκριμένα ο υδατογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε τρεις NAVTEX. Στην τελευταία χρονικά ζητά την αποστρατικοποίηση της Τήλου και της Χάλκης «γιατί αποτελεί παραβίαση της συνθήκης των Παρισίων του 1947». Παράλληλα με άλλη NAVTEX, η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση των Σάμου και Χίου γιατί κάτι τέτοιο «αποτελεί παραβίαση της συνθήκης της Λωζάννης του 1923».

Επιπλέον η Τουρκία εξέδωσε ακόμα μία NAVTEX στην οποία ζητά την αποστρατικοποίηση της Σαμοθράκης και της Λήμνου και πάλι επικαλείται «παραβίαση της συνθήκης της Λωζάννης του 1923».

Όπως αναφέρει αυτό το καθεστώς παραβιάζει τις «νόμιμες NAVTEX που εξέδωσε νωρίτερα για ασκήσεις με πυρά και ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού της στο Αιγαίο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου», καθώς «επικαλύπτει την περιοχή των ασκήσεων».

Αναλυτικά οι NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1542/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:27)

TURNHOS N/W : 1542/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA82-773-20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1541/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:26)

TURNHOS N/W : 1541/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA71-264/20 AND HA81-772/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1540/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1540/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA72-265/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA72-265/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA72-265/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 151100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1539/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 11:20)

TURNHOS N/W : 1539/20

AEGEAN SEA

1. NAVAL EXERCISES, ON 15 DEC 20 FROM 0730Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY:

38 41.00 N - 026 43.00 E

38 41.00 N - 026 48.00 E

38 23.00 N - 026 48.00 E

38 25.00 N - 026 39.00 D

CAUTION ADVISED

2. CANCEL THIS MESSAGE 150930Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1538/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 13-12-2020 11:20)

TURNHOS N/W : 1538/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 15 AND 16 DEC 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY:

40 02.48 N - 026 11.67 E

40 02.48 N - 026 03.00 E

40 06.00 N - 026 02.83 E

40 04.50 N - 026 12.48 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 161500Z DEC 20.

