Την πρόθεση του ν’ ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ και προβλέπει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τους S-400, έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος βλέπει ως «κερδισμένη την Κίνα» από το «νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό» και έτσι με ανάρτησή του στο Twitter, προανήγγειλε ότι θα κάνει χρήση του βέτο, κάνοντας έτσι ακόμα μία φορά τη χάρη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από το νομοσχέδιο μας για τον αμυντικό προϋπολογισμό είναι η Κίνα! Θα ασκήσω βέτο!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, ωστόσο παραμένει ασαφές τι εννοούσε με αυτό.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

