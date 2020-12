Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης, χθες Κυριακή, αφού άρχισε να πυροβολεί με δυο πιστόλια, χωρίς κατά τα φαινόμενα να στοχεύει κανέναν, λίγη ώρα αφότου χορωδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους έξω από καθεδρικό ναό του Μανχάταν. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, πυροβολούσε ουρλιάζοντας ταυτόχρονα «ρίξτε μου» και «σκοτώστε με».

Ουδείς άλλος τραυματίστηκε από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό St John the Divine στο Μανχάταν, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σι, διευθυντής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι επενέβησαν στο σημείο, πυροβόλησαν εναντίον του άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, περίπου δεκαπέντε φορές. Τον πέτυχαν τουλάχιστον μία φορά στο κεφάλι, διευκρίνισε ο Σι.

Η αστυνομία ανέσυρε τα δύο πιστόλια και σακίδιο πλάτης που φόραγε ο άνδρας, το οποίο περιείχε ένα δοχείο με καύσιμο, σχοινιά, καλώδια και μαχαίρια.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει, νωρίτερα, πως αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων όταν ο άνδρας άρχισε να ρίχνει, περίπου δεκαπέντε λεπτά αφού είχαν τελειώσει οι ψαλμοί της χορωδίας και ενώ ακόμη ο κόσμος που είχε μαζευτεί για να τους ακούσει έφευγε.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο άνδρας έριξε «εναντίον αστυνομικών», κάτι, ωστόσο, που δεν επιβεβαιώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες.

