Ένα άρθρο γνώμης γραμμένο με ειρωνικό και υποτιμητικό ύφος προκάλεσε το σαββατοκύριακο ένα κύμα κατακραυγής της εφημερίδας «Wall Street Journal» και συμπαράστασης υπέρ της Τζιλ Μπάιντεν, συζύγου του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Το άρθρο υπογράφει ο Τζόζεφ Επστάιν, πρώην αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Northwestern, και έχει τίτλο «Υπάρχει γιατρός στον Λευκό Οίκο; Όχι, εάν χρειάζεσαι μεταπτυχιακό Ιατρικής».

Ο Επστάιν εμφανίζεται να θέλει να δώσει μια «συμβουλή» στην Τζιλ Μπάιντεν, την οποία αποκαλεί ειρωνικά «Μαντάμ Πρώτη Κυρία-κυρία Μπάιντεν-Τζιλ-παιδάκι».

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο ο τίτλος σπουδών, που έχει αποκτήσει η Μπάιντεν, δεν της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τον τίτλο δόκτωρ μπροστά από το όνομα της:

«Το δρ Τζιλ Μπάιντεν ακούγεται και μοιάζει απατηλό, αν όχι κωμικό», γράφει ο Επστάιν. Και συνεχίζει: «Πιστεύω ότι το πτυχίο σας είναι Ed.D, διδάκτωρ εκπαίδευσης, που λάβατε από το Πανεπιστήμιο του Delaware μέσω μιας διατριβής με τον μη πολλά υποσχόμενο τίτλο "Διατήρηση φοιτητών σε επίπεδο κοινοτικού κολεγίου: Ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών". Ένας σοφός κάποτε είπε ότι κανείς δεν πρέπει να αποκαλείται «δόκτωρ» εκτός εάν έχει ξεγεννήσει παιδί. Σκεφτείτε το, δρ. Τζιλ, και αφήστε τον τίτλο».

«Μαζί θα χτίσουμε έναν κόσμο όπου τα επιτεύγματα των κοριτσιών μας θα γιορτάζονται, αντί να υποτιμούνται»

H έμμεση απάντηση της Τζιλ Μπάιντεν ήρθε το βράδυ της Κυριακής με μία ανάρτησή της στο Twitter: «Μαζί, θα χτίσουμε έναν κόσμο όπου τα επιτεύγματα των θυγατέρων μας θα εορτάζονται, αντί να υποτιμούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Together, we will build a world where the accomplishments of our daughters will be celebrated, rather than diminished. — Dr. Jill Biden (@DrBiden) December 14, 2020

Από την πλευρά της, η διευθύντρια επικοινωνίας της Μπάιντεν, Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ, έκανε λόγο για «σεξιστικό και ντροπιαστικό» άρθρο, ενώ ο Μάικλ Λα Ρόζα, εκπρόσωπός της στην Ομάδα Μετάβασης, ζήτησε να δοθεί μια συγγνώμη από την εφημερίδα, λέγοντας πως η Wall Street Journal θα πρέπει να ντρέπεται για τη σεξιστική επίθεση.

Ο επικεφαλής της συγκεκριμένας σελίδας της εφημερίδας (Editorial), ωστόσο, υπερασπίστηκε το άρθρο γνώμης του Επστάιν, λέγοντας πως η κριτική για ένα «σχετικά ασήμαντο θέμα» είναι υπερβολική, κατηγορώντας, παράλληλα, το στρατόπεδο Μπάιντεν για πολιτικοποίηση του ζητήματος.

«Το όνομά της είναι δρ. Τζιλ Μπάιντεν. Συνήθισέ το»

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ένα κύμα επικρίσεων πλημμύρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το άρθρο για σεξισμό και ρατσισμό, καθώς όλο το κείμενο είχε σχόλια που είναι εύλογο να εγείρουν τέτοιες αντιδράσεις.

Εξέχοντα πρόσωπα εξέφρασαν, μάλιστα, δημόσια τη στήριξή τους στη Τζιλ Μπαίντεν, μεταξύ των οποίων και η Χίλαρι Κλίντον, η Μπέρνις Κινγκ και ο Νταγκ Έμχοφ.

Η Χίλαρι Κλίντον έγραψε χαρακτηριστικά: «Το όνομά της είναι δρ. Τζιλ Μπάιντεν. Συνήθισέ το».

Her name is Dr. Jill Biden. Get used to it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 13, 2020

Από την πλευρά της, η Μπερνίς Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, απάντησε στην Τζιλ Μπάιντεν: «Ο πατέρας μου ήταν δόκτωρ χωρίς να είναι γιατρός. Και το έργο του ωφέλησε πολύ την ανθρωπότητα. Το ίδιο και το δικό σας».

Dear @DrBiden: My father was a non-medical doctor. And his work benefited humanity greatly. Yours does, too. pic.twitter.com/LD8eBt6ew2 — Be A King (@BerniceKing) December 13, 2020

Ο Νταγκ Έμχοφ, από την άλλη, σύζυγος της εκλεγμένης αντιπροέδρου, Καμάλα Χάρις, έγραψε πως η Τζιλ Μπάιντεν έχει κερδίσει τα πτυχία της «με σκληρή δουλειά», σημειώνοντας πως «αυτό το άρθρο δεν θα είχε γραφτεί ποτέ για έναν άνδρα».

Dr. Biden earned her degrees through hard work and pure grit. She is an inspiration to me, to her students, and to Americans across this country. This story would never have been written about a man. pic.twitter.com/mverJiOsxC — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) December 12, 2020

Το πανεπιστήμιο Northwestern «άδειασε» τον Επστάιν

Η πιο σκληρή κριτική, όμως, προήλθε από τον παλιό εργοδότη του Επστάιν, το Πανεπιστήμιο Northwestern, το οποίο ανέφερε ότι δεν έχει διδάξει εκεί σχεδόν 20 χρόνια. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, το αγγλικό τμήμα δήλωσε ότι επικρίνει το άρθρο για την Τζιλ Μπάιντεν, όπως άλλωστε και «την υποτίμηση των κερδισμένων, με κόπους, πτυχίων σε οποιονδήποτε τομέα, από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο».

Το προφίλ του Επστάιν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, όπου είχε καταχωρηθεί ως «ομότιμος λέκτορας», αφαιρέθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Γκούρα.

Πηγή: Guardian