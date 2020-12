Η νοσηλεύτρια σε μονάδες εντατικής θεραπείας Σάντρα Λίντσεϊ έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στο Long Island Jewish Medical Center, στο Κουίνς, μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας τα χειροκροτήματα όσων παρίσταντο, σε livestream με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

«Δεν ένιωσα τίποτα το διαφορετικό απ’ όταν έκανα ένα οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο», δήλωσε η Λίντσεϊ.

«Νιώθω αισιόδοξη σήμερα, ανακουφισμένη. Νιώθω ότι έρχεται η θεραπεία. Ελπίζω αυτό να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους μιας πολύ οδυνηρής περιόδου στην ιστορία μας. Θέλω να ενσταλάξω την εμπιστοσύνη ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές».

Here is a look at the first doses of the COVID-19 vaccine being given to frontline workers in Queens, New York. pic.twitter.com/FdivfD0MvZ

