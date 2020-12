Σάλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μεταξύ ορισμένων αγανακτισμένων πιστών, η φετινή επιλογή του Βατικανό για τη φάτνη των Χριστουγέννων.

Το σκηνικό περιλαμβάνει 20 κεραμικά αγάλματα σε φυσικό μέγεθος, φτιαγμένα με την τεχνοτροπία της ιταλικής πόλης Καστέλι, παγκοσμίως γνωστής για την κεραμική της τέχνη, και επιρροές από την αρχαία ελληνική, σουμεριακή και αιγυπτιακή τέχνη.

Οι φιγούρες αποτελούν μέρος μια συλλογής, που δημιούργησαν φοιτητές και καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών της πολής μεταξύ 1965 και 1975 και η επιλογή του Βατικανό είχε στόχο μια φάτνη «σύγχρονη και αντισυμβατική», καθώς το έργο τέχνης επιχειρεί να συνδέσει την Γέννηση του Χριστού με σύγχρονα γεγονότα, όπως το ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη και η κατάργηση της θανατικής ποινής.

Οι προθέσεις, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να εντυπωσιάσουν τους πολίτες που αντίκρισαν με απορία τον «αρχαίο αστροναύτη» - που κρατά στα χέρια του τη Σελήνη - αστραπές πάνω από τη φάτνη, αλλά και άλλες απόκοσμες μορφές, που ορισμένοι σχολίασαν πως μοιάζουν... με φιγούρες lego, ενώ άλλοι πως είναι παγανιστικά συμβολά!

Ιδιαίτερα επικριτικό ήταν και άρθρο των Times,στο οποίο γίνεται λόγος για εξευτελισμό του Βατικανό, που χρησιμοποίησε χαρακτήρες του Star Wars για την φετινή Φάτνη.

Why does statue of Mary in the Vatican's nativity set so ugly. It looks like something a toddler would make if he had access to concrete, sheets of copper and pasta. pic.twitter.com/W3cuSyecir

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και εκείνοι που κάλεσαν τους πιστούς να καταστρέψουν τη Φάτνη, καθώς προσβάλλει τη θρησκευτική τους πίστη.

This is this year’s Vatican nativity scene and it needs to be destroyed. I’m not even kidding. A few men with sledgehammers should do the trick. We have to stop passively putting up with these insults to the faith and Catholic sensibilities. pic.twitter.com/H3XGVdHw6a

— Lina O (@OneHeilanCoo) December 11, 2020