Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «απειλεί τη σταθερότητα της Μεσογείου» και ότι «διασπείρει το χάος» στις χώρες της περιοχής.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια» στην περιοχή. «Ο κ. Λαβρόφ έχει πραγματικά άδικο και προσπαθεί να ξαναγράψει την Ιστορία», υποστήριξε ο Αμερικανός ομόλογός του.

«Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με αποτελεσματικό τρόπο μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους και υποστηρίζουν την πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Λιβύη», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Twitter.

Lavrov says the U.S. is “playing games” in the Mediterranean but in reality the U.S. works productively with regional partners and supports @UN political processes in Libya.

