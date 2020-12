Αυτό υποστήριξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που σχολίασε χαρακτηριστικά πως: «Όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια ημέρα».

Με τη δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέτει κοινή αφετηρία και για τα 27 κάτη μέλη της Ένωσης για την έναρξη των εμβολιασμών.

Παράλληλα, όπως επισημαίνουν ξένα Μέσα, ασκεί μία ακόμα πίεση ειδικά από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία, έχουν αρχίσει ήδη τους εμβολιασμούς με εμβόλιο που αναπτύχθηκε στην ΕΕ από κοινού από την Pfizer και την BioNTech.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως...είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι είκοσι επτά, με έναρξη την ίδια ημέρα», πρόσθεσε.

