Ερευνητές «έριξαν φως» στο μυστήριο του ναυαγίου «Butter Boat» στην Ιρλανδία, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους είκοσι άνθρωποι.

Το κουφάρι του πλοίου εμφανίζονται κάθε φορά στις παλίρροιες και μάλιστα το ναυάγιο είναι αξιοθέατο στο Σλίγκο.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη η ταυτότητα του «Butter Boat». Ένα από τα σενάρια ήταν ότι ανήκε στην ισπανική Αρμάδα του 16ου αιώνα αλλά σύμφωνα με τη νέα αρχαιολογική έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία της Ιρλανδίας δεν επιβεβαιώνεται αυτή η θεωρία.

The tragic story of Sligo's Butter Boat revealed! @Nationalmons proud to be able to tell the story of the wreck & to honour all who perished in heroic rescue mission 250 yrs ago this month. https://t.co/yTSd8rIH1ahttps://t.co/d9SxMC01Vm@rtenews@DeptHousingIRL#Archaeology pic.twitter.com/BsEifRYXus

