Ο πρόεδρος Μακρόν υπεβλήθη σε τεστ για τον κορονοϊό αφότου εμφάνισε συμπτώματα και θα μπει σε καραντίνα επτά ημερών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, έστειλε τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19.

«Λυπάμαι που ακούω πως ο φίλος μου @EmmanuelMacron βρέθηκε θετικός στο τεστ για κορονοϊό. Σας ευχόμαστε όλοι ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε επίσης το ίδιο μήνυμα στα γαλλικά.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε νοσήσει από κορονοϊό, μάλιστα πέρασε τον Απρίλιο τρεις ημέρες στην εντατική.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020