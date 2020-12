Ο Γάλλος πρόεδρος και η ομάδα του προσπαθούν να προσδιορίσουν πού μπορεί να κόλλησε τον ιό ενώ συναγερμός έχει σημάνει για μία σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμά του την περασμένη εβδομάδα περιελάμβανε επίσης δείπνο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, στη διάρκεια του οποίου του απένειμε τον Μεγάλο Σταυρό της Λεγεώνας της Τιμής. Είχε επίσης γεύμα με τους Ευρωπαίους ηγέτες Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Εθεάθη επίσης να κάνει χειραψία με τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία ενώ είχε και μια επαφή με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράν.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19», ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του. «Η διάγνωση αυτή έγινε έπειτα από τεστ RTPCR που πραγματοποιήθηκαν μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων».

Η προεδρία ανέφερε πως ο Μακρόν θα απομονωθεί για τις επόμενες επτά ημέρες, αλλά θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως. Εκπρόσωπος είπε πως όλα τα ταξίδια του έχουν ακυρωθεί, περιλαμβανομένης και μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στον Λίβανο στις 22 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσαν πως θα μπουν σε αυτοαπομόνωση επειδή είχαν έρθει σε επαφή με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σαρλ Μισέλ συναντήθηκε με τον Μακρόν τη Δευτέρα και «ενημερώθηκε από τις γαλλικές αρχές ότι δεν θεωρείται στενή επαφή. Αυτός υποβάλλεται σε εξετάσεις τακτικά και διαγνώστηκε αρνητικός την Τρίτη. Ωστόσο για προληπτικούς λόγους ο πρόεδρος θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση» σημείωσε ο εκπρόσωπος του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις του και θα παραμείνει σε αυτοαπομόνωση. Ο Σάντσεθ και ο Μακρόν συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Παρίσι.

Ο Σάντσεθ, η σύζυγος του οποίου είχε μολυνθεί από την COVID-19 τον Μάρτιο, θα υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, έστειλε τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19.

«Λυπάμαι που ακούω πως ο φίλος μου @EmmanuelMacron βρέθηκε θετικός στο τεστ για κορονοϊό. Σας ευχόμαστε όλοι ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε επίσης το ίδιο μήνυμα στα γαλλικά.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε νοσήσει από κορονοϊό, μάλιστα πέρασε τον Απρίλιο τρεις ημέρες στην εντατική.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020