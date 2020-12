Σε μια ευχάριστη ανακοίνωση προχώρησε η δημοφιλής πλατφόρμα, Zoom, την ώρα που οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως ζητούν τη μέγιστη κοινωνική αποστασιοποίηση για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται «ως ένδειξη εκτίμησης απέναντι στους χρήστες μας στη διάρκεια μιας εξαιρετικά ιδιότυπης περιόδου, αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε το όριο των 40 λεπτών από τους δωρεάν λογαριασμούς Zoom για όλες τις ψηφιακές συναντήσεις διεθνώς».

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW

— Zoom (@zoom_us) December 17, 2020