ΔΙΕΘΝΗ

40 θύματα sex trafficking από την επιχείρηση Girls Do Porn έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον της Mindgeek, μητρικής εταιρείας του Pornhub, για μια σειρά κατηγοριών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εμπορική εκμετάλλευση βίντεο μέσω της προβολής τους στο Pornhub και της αδυναμίας της να ελέγξει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

Συνολικά, η αγωγή απαιτεί περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση (τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια ανά ενάγουσα), καθώς και τα χρήματα που κέρδισε η Mindgeek από τη φιλοξενία και την προώθηση των βίντεο και των νομικών αμοιβών τους.

«Ως άμεση συνέπεια της προσπάθειας της MindGeek να αποκομίσει οικονομικό όφελος και της συνεργασίας της με την GirlsDoPorn, οι ενάγουσες έχουν υποστεί ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριζόμενων σε σοβαρή συναισθηματική δυσφορία, τραύμα, απόπειρα αυτοκτονίας και την κοινωνικό και οικογενειακό εξοστρακισμό», αναφέρει η καταγγελία.

Η πλήρης αναφορά αναπτύσσεται με λεπτομέρειες σε 43 σελίδες και περιγράφει το μαρτύριο των θυμάτων της Girls Do Porn. Όλες οι ενάγουσες εκδήλωσαν τάσεις αυτοκτονίας λόγω της παρενόχλησης που υπέστησαν αφού τα βίντεο διέρρευσαν στο Διαδίκτυο.

Η Girls Do Porn ήταν μια επιχείρηση sex trafficking, που εξανάγκασε δεκάδες γυναίκες ηλικίας 18 ετών να κάνουν σεξ στην κάμερα, λέγοντάς τους ψέματα για το πού και πώς θα διανεμηθούν τα βίντεο. Οι γυναίκες έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι τα βίντεο δεν θα εμφανίζονταν στο Διαδίκτυο. Μετά τη μαγνητοσκόπηση, τα βίντεό τους μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο του Girls Do Porn, καθώς και στο Pornhub, όπου η Girls Do Porn αποκόμισε έσοδα από τα βίντεο τους ως συνεργάτης περιεχομένου του Pornhub.

«Μου καταστέφετε τη ζωή»

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ήδη από το 2009, «και σίγουρα μέχρι το φθινόπωρο του 2016», η Mindgeek ήξερε ότι η Girls Do Porn εξανάγκαζε και εκφόβιζε μοντέλα για να κάνουν σεξ μπροστά στην κάμερα. Μια από τις ενάγουσες ισχυρίστηκε ότι ήρθε σε επαφή με το Pornhub μέσω του πόρταλ κατάργησης βίντεο. «Θα αυτοκτονήσω αν αυτό παραμείνει εδώ», λέει ότι έγραψε. «Με εξαπάτησαν, λέγοντάς μου ότι το βίντεο θα έμπαινε σε dvd που θα κυκλοφορούσαν εκτός ΗΠΑ. Σας παρακαλώ, αυτό μου καταστρέφει τη ζωή!».

Ένα χρόνο αργότερα, με το βίντεο ακόμα στο Pornhub, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι έγραψε και πάλι στην πλατφόρμα:

«Με εξαπάτησαν. Η εταιρεία δεν μου είπε ότι το βίντεο θα παρέμενε στο Διακδίκτυο. Οι φίλοι μου, οι συνάδελφοί μου και η οικογένειά μου γνωρίζουν και αυτό το λινκ κυκλοφορεί παντού. Θέλω να πεθάνω.»