Ο τελευταίος χρόνος έχει αφήσει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με ένα μούδιασμα, και αυτό μπορεί να είναι πιο κακό μαντάτο κι απ’ τους ίδιους θανάτους εξαιτίας της Covid-19 -μέχρι τώρα, ξεπερνούν τους 1,3 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC, αυτό το μούδιασμα οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας αισθάνεται αποστασιοποιημένος από τον τρόμο που σπέρνει ο κορονοϊός κάθε λίγα δευτερόλεπτα σε κάθε γωνιά της Γης.

«Το εύρος της πανδημίας είναι πολύ μεγάλο για να μπορούμε να επεξεργαστούμε με λογική και ηρεμία αυτό που συμβαίνει, επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι συνηθισμένος να επεξεργάζεται μεγάλους αριθμούς», λέει ο Ντανιέλ Κασασάντο, αναπληρωτής καθηγητής ανθρώπινης ανάπτυξης και ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη Νέα Υόρκη.

Και όταν ο Κασασάντο μιλά για μεγάλους αριθμούς, δεν εννοεί χιλιάδες, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. «Εννοώ για οποιoδήποτε αριθμό πάνω από το τρία. Ναι, τρία» εξηγεί.

Η δουλειά του Κασασάντο στο Εργαστήριο Εμπειρίας και Γνώσης περιλαμβάνει τη μελέτη της γνωστικής ποικιλομορφίας, δηλαδή το πώς διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τα πράγματα όπως αντανακλώνται στον εγκέφαλό τους. «Η παρακολούθηση της διαφοράς μεταξύ αριθμών και ποσοτήτων λίγο μεγαλύτερα από τρία είναι αρκετά εύκολη, που ακόμη και τα μωρά μπορούν να καταφέρουν, αρκεί η αναλογία μεταξύ τους να μην είναι αρκετά πολλαπλάσια -όπως, ας πούμε, ένας σωρός φαγητού που είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτόν δίπλα του», λέει ο Κασασάντο.

Αλλά όταν πρόκειται για αριθμούς όπως 48 ή 3.472, τότε κανείς ενήλικας δεν μπορεί να τους διαχειριστεί πολύ καλά.

«Οι μεγάλοι αριθμοί είναι περίεργοι, και, μάλιστα, τους εφηύραμε πολύ πρόσφατα στην ανθρώπινη ιστορία», αναφέρει ο Κασασάντο, εξηγώντας ότι το να καταλαβαίνεις μεγάλους, ακριβείς αριθμούς είναι μια εξαιρετικά πρόσφατη, σπάνια και σκληρή ικανότητα στην οποία δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν συνηθίσει. «Γι’ αυτό και καθιστά δύσκολο να αντιληφθούμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό: 260 χιλιάδες νέοι θάνατοι κάθε μέρα και 40 εκατομμύρια κρούσματα από μόλυνση από την αρχή της πανδημίας, δεν απεικονίζονται εύκολα στον εγκέφαλο, ακόμα κι αν καταλαβαίνουμε ότι είναι “πάρα πολλά”».

Μερικές έρευνες δείχνουν ακόμη ότι η αδυναμία μας να κατανοήσουμε και να επεξεργαστούμε τους μεγάλους αριθμούς, αντικατοπτρίζεται και στο πώς αντιδρούμε στους μαζικούς θανάτους.

Ο Πολ Σλόβιτς, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, ερεύνησε το «ψυχικό μούδιασμα» που βιώνουν οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν μαζικές φρικαλεότητες, και αυτό που βρήκε είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία μιας γενοκτονίας, για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλοι είναι οι αριθμοί, αποτυγχάνουν να μεταδώσουν την πραγματική έννοια τέτοιων ωμοτήτων στον ανθρώπινο εγκέφαλο, επειδή «...οι αριθμοί, όσο μεγάλοι κι αν είναι, αποτυγχάνουν να προκαλέσουν συναίσθημα και ως εκ τούτου αδυνατούν να μας παρακινήσουν σε δράση και αντίδραση», σημειώνει ο Σλόβιτς.

Μια μελέτη που δημοσίευσε το 1997 ο ​​ίδιος, είχε ως βάση ένα πείραμα, που απαιτούσε από τους εθελοντές να αποφασίσουν ποια από τα δυο υποθετικά έργα που τους δόθηκαν θα ήθελαν να χρηματοδοτήσουν. Τα έργα θα παρείχαν καθαρό νερό για να σώσουν τις ζωές, είτε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 4.500 προσφύγων, είτε σε ένα άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης με 11.000 πρόσφυγες.

Αποδείχθηκε ότι η δυσκολία των εθελοντών να υπολογίσουν με ακρίβεια τις χρηματοδοτήσεις για το στρατόπεδο με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, τους οδήγησε να ασχοληθούν πιο πρόθυμα -και με λιγότερο κόπο- με το στρατόπεδο που είχε τους λιγότερους. «Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε γιατί δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε κάτι τόσο μαζικό όσο μια πανδημία, ειδικά όταν προσπαθείτε να πείσετε τους ανθρώπους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για να σταματήσουν την εξάπλωση», λέει ο Σλόβιτς.

Ωστόσο, κάποια βήματα που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο αφύπνισης της κοινής γνώμης σχετικά με τον Covid-19. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια ραγδαία αύξηση σε memes και tweets που προσπαθούν να συσχετίσουν τον τεράστιο αριθμό των θανάτων από κορονοϊό, με την συναισθηματική εικόνα που μπορούν να στείλουν στους αποδέκτες. Ένα tweet που δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου συνέκρινε τους πανδημικούς θανάτους με τις πιο θανατηφόρες μέρες στην ιστορία των ΗΠΑ:

Hard to believe we are here. And that it’s going to only get worse. Stay HOME. Wear a mask. (Yes, I’m the original creator.) pic.twitter.com/Edo3p4E7fW

Ένα άλλο, από τον παραγωγό του MSNBC Άνταμ Γουέινσταϊν, συνέκρινε τον πρόσφατο αριθμό θανάτων από Covid-19 στις ΗΠΑ με τις ζωές που χάθηκαν στο Περλ Χάρμπορ:

U.S. DEATHS, COVID, 1 DEC 2020: 2,473 U.S. DEATHS, COVID, 2 DEC 2020: 2,733 U.S. DEATHS, COVID, 3 DEC 2020: 2,706 U.S. DEATHS, COVID, 4 DEC 2020: 2,563 U.S. DEATHS, COVID, 5 DEC 2020: 2,445

Ο Κασασάντο τονίζει ότι η εικονοποίηση βοηθά να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους μεγάλους αριθμούς. «Αυτό φάνηκε πολύ έντονα την ημέρα που η πρώτη σελίδα των New York Times δημοσίευσε τα στοιχεία των 100.000 πρώτων θυμάτων από κορονοϊό, τον περασμένο Μάιο, μετατρέποντας μια αφηρημένη ιδέα σε κάτι συγκεκριμένο και καθιστώντας ευκολότερη την εμφάνιση του τρόμου όπου ένας μόνος αριθμός, όσο μεγάλος κι αν είναι, δεν θα το κατάφερνε αρκετά.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP

