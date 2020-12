Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, μια «δυσωδία» ερχόταν από το κτήριο του hostel εδώ και αρκετές εβδομάδες. Το μακάβριο εύρημα ανακάλυψε ένας εργάτης, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων που βρίσκονται κοντά στο hostel επιβεβαίωσαν ότι αστυνομικοί επισκέφθηκαν χθες την περιοχή, αναζητώντας πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Reports of A deadbody in a suitcase has just been found in Southall.

According to residents, there was a really foul smelling odour for a "couple weeks" in the red colour building.

