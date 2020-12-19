Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό, έπειτα από την έκρηξη ενός αναπνευστήρα. Όλα τα θύματα ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19.
Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: Mehmet Reşit Saydanoğlu(75), Fethiye Kırca(78), Naciye Ulukütük(56), Abdi Hamzaoğlu(68), Elif Akgül(85), Ökkaş Akbulut(69), Kahraman Taş(71), Ali Saffet Kanpolat(64) hayatını kaybetti pic.twitter.com/tebVJfVAJI
— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) December 19, 2020
Οι υπόλοιποι ασθενείς της μονάδας, όπου ξέσπασε η φωτιά, διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής.
#Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında çoğu yaşlı hasta olmak üzere hayatını kaybedenler var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/W9uWeFn34r
— Vedat TURGUT (@VedatTurgut) December 19, 2020
«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για αυτό το τραγικό γεγονός», είπε ο Φαχρετίν Κότζα, ο Τούρκος υπουργός Υγείας, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή εντός της ημέρας.