Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό, έπειτα από την έκρηξη ενός αναπνευστήρα. Όλα τα θύματα ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19.

Οι υπόλοιποι ασθενείς της μονάδας, όπου ξέσπασε η φωτιά, διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής.

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για αυτό το τραγικό γεγονός», είπε ο Φαχρετίν Κότζα, ο Τούρκος υπουργός Υγείας, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή εντός της ημέρας.