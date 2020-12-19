Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με κορονοϊό, έπειτα από την έκρηξη ενός αναπνευστήρα. Όλα τα θύματα ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19.

Οι υπόλοιποι ασθενείς της μονάδας, όπου ξέσπασε η φωτιά, διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής.

#Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında çoğu yaşlı hasta olmak üzere hayatını kaybedenler var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/W9uWeFn34r

— Vedat TURGUT (@VedatTurgut) December 19, 2020