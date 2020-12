Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Οργανισμού δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση.

«Ο περιορισμός των ταξιδιών για να ανακοπεί η εξάπλωση είναι μια φρόνιμη κίνηση έως ότου έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες για απαραίτητα προϊόντα και τα απαραίτητα ταξίδια θα πρέπει να συνεχίσουν», ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε σε ανάρτησή του Twitter, παροτρύνοντας την εφαρμογή αυξημένων προληπτικών μέτρων.

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks

Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020