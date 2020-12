Ο Αλεξέι Ναβάλνι έδωσε χθες στην δημοσιότητα βίντεο από τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία συνομιλεί (χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του) με κάποιον Κονσταντίν Κουντριάτσεφ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ειδικός στα χημικά όπλα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (FSB) , να περιγράφει τις λεπτομέρειες της απόπειρας δολοφονίας Ρώσου αντιπολιτευόμενου πολιτικού. Θεωρώντας ότι συνομιλεί με μέλος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο Κουντριάτσεφ ομολογεί ότι συμμετείχε στην καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων και ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάσθηκε από ουσία που τοποθετήθηκε σε πτυχή του εσωρούχου του.

Now with English subtitles. My conversation with one of the members of the FSB murder squadhttps://t.co/cEi8rbgxO4

