Συγκεκριμένα, η γερουσιαστής της Αϊόβα Τζόνι Ερνστ ήταν μία από τους μεγαλύτερους πολέμιους της πανδημίας καθώς από το ξέσπασμα της πανδημίας διακινούσε συνεχώς θεωρίες συνωμοσίας ότι οι θάνατοι από τον κορονοϊό είναι «απάτη» προκειμένου να βγάλουν χρήματα οι γιατροί.

Μάλιστα τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ερνστ μοιράστηκε ανάρτηση του QAnon που υποστήριζε ότι μόλις το 6% των θανάτων που αποδίδονται στην Covid-19 οφείλονται στον κορονοϊό.

Πώς αλλάζουν όμως οι καιροί... Μόλις άρχισαν οι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ, η γερουσιαστής της Αϊόβα ήταν ανάμεσα στα μέλη του Κογκρέσου που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να ανεβάσει και τη σχετική φωτογραφία στα social media ενθαρρύνοντας παράλληλα τους πάντες να κάνουν το εμβόλιο.

Όπως είναι λογικό, ξέσπασαν πολλές αντιδράσεις με τη στάση της Τζόνι Ερνστ, με πολλούς να την κατηγορούν για «υποκρισία», ενώ αρκετοί ήταν κι εκείνοι που κάνουν λόγο για «οπορτουνισμό» της πολιτικού, που «έκραζε» τον κορονοϊό, όταν το θέμα «πουλούσε»...

1/3 Today, at the recommendation of the Office of the Attending Physician, I received the first dose of the #COVID19 vaccine. pic.twitter.com/NYa9Z9b0EH

— Joni Ernst (@SenJoniErnst) December 20, 2020