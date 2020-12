ΔΙΕΘΝΗ

Μάλιστα, η νέα Navtex έχει ισχύ έξι μηνών καθώς δεσμεύεται συγκεκριμένη περιοχή από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου ως τις 21 Ιουνίου 2021. Για την ώρα η Navtex που έχει εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, πάντως, αφορά καθαρά τουρκικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με το παρελθόν των ενεργειών της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που δεσμεύουν:

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.