«Όλοι οι οδηγοί φορτηγών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να υποβάλλονται» σε γρήγορο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα σε περίπου 30 λεπτά, ανέφεραν τα υπουργεία Μεταφορών των δύο κρατών. Το πρωτόκολλο αυτό θα επανεξεταστεί την 31η Δεκεμβρίου, πάντως «μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ως την 6η Ιανουαρίου», συμπληρώνεται.

Σε περιπτώσεις που τα τεστ είναι θετικά, οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε απομόνωση για δέκα ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρο που θα τους υποδεικνύουν ή παρέχουν οι βρετανικές αρχές.

Το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ ανακοίνωσε πως ανοίγει εκ νέου για την εξερχόμενη κίνηση προς τη Γαλλία μετά τη συμφωνία αυτή Λονδίνου-Παρισιού.

Το κυριότερο λιμάνι για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από τη Γαλλία διευκρίνισε μέσω του ιστοτόπου του πως άνοιξε στη 01:00 (ώρα Ελλάδας).



The government says there are 1523 lorries parked on the M20 + at Manston airfield. Several hundred more spent the night in Dover and on the side of the M2. I know this because I passed them on the way home last night. This was Dover seafront. Spare a thought for the poor drivers pic.twitter.com/MFYenRvNqq

— Joel Hills (@ITVJoel) December 22, 2020