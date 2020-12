Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα που έγινε αλλά και τις μελέτες που ακολούθησαν, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα κομμάτι από καρφί που πιστεύεται πως ανήκει σε ένα από τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν στην Σταύρωση του Χριστού.

Αρχικά οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα κρυφό πέρασμα στον τοίχο του μεσαιωνικού μοναστηριού. Από εκεί οδηγήθηκαν σε έναν χώρα που χρησιμοποιούταν ως θησαυροφυλάκιο και εκεί κρύβοντας τα πολύτιμα αντικείμενα από τις επιδρομές των Χουσιτών στις αρχές του 15ου αιώνα.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την ανακάλυψη θραυσμάτων πολύτιμων μετάλλων στις ρωγμές του δαπέδου. Όμως ο μεγαλύτερος θησαυρός, ένα κομμάτι καρφί μήκους έξι ιντσών με σταυρό από χρυσό 21 καρατίων, ήταν κρυμμένο περίπου έξι εκατοστά κάτω από το έδαφος.

Θαμμένο κάτω από μια μεγάλη πέτρα, υπήρχε ένα ξύλινο λείψανο διακοσμημένο με χρυσό και ασήμι και στο εσωτερικό του υπήρχε ένα σίδερο καρφί υπογεγραμμένο με χρυσό σταυρό» είπε ο υπεύθυνος για την αρχαιολογική έρευνα Γίρι Σίντελαρ.

