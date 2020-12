Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, ενημέρωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, που τα δύο μέρη φέρονται να οδεύουν να οριστικοποιήσουν, θα συνεχιστούν «όλη τη νύχτα».

Σύμφωνα με τους FT, νωρίς σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αναμένεται να επιβεβαιώσει την συμφωνία που επετεύχθη στο παρά πέντε.

#brexit work will continue throughout the night. Grabbing some sleep is recommended to all brexit-watchers at this point. It will hopefully be an early start tomorrow morning...

— Eric Mamer (@MamerEric) December 24, 2020