Στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, με τον έναν να βγάζει όπλο και να πυροβολεί σε κατάστημα Walmart.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 15:30 (τοπική ώρα), οπότε και δεκάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι από το πολυκατάστημα ακούγοντας τους πυροβολισμούς.

Βίντεο και φωτογραφίες τα οποία κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

UPDATE: A police spokesperson says the situation in #Sevierville has NOT been confirmed as an active shooter yet. They have two people detained. No known victims. This information could change. #WATE

