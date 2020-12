Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένα τεράστιο φωτεινό αντικείμενο να αναβοσβήνει στον ουρανό με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως θα μπορούσε να είναι ένας ιδιαίτερα φωτεινός μετεωρίτης.

Το βίντεο, το οποίο έγινε viral στα social media στην Κίνα, άφησε άναυδους τους αυτόπτες μάρτυρες με τα πλάνα να αποτυπώνουν ένα λαμπερό αντικείμενο ροζ απόχρωσης να είναι στάσιμο ενώ ο οδηγός που κινηματογραφεί να κινείται στον έρημο αυτοκινητόδρομο.

A giant fireball has been spotted flashing across the sky and crashing into a county in southern #China.

Footage taken by stunned locals shows an unidentified object exploding into a blazing sphere as it plunges at a fast speed towards the earth.

📹 pic.twitter.com/DmAQDhkZ7G

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 23, 2020