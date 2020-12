Ακόμη μία δολοφονία άοπλου Αφροαμερικανού έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των ΗΠΑ, όπου από την άνοιξη έχει εκδηλωθεί ένα ιστορικών διαστάσεων κίνημα κατά της αστυνομικής βίας, που έχει συχνά σαφές ρατσιστικό κίνητρο.

Ο Αντρέ Μορίς Χιλ, 47 ετών, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από τις σφαίρες λευκού αστυνομικού στο Κολόμπους της πολιτείας Οχάιο, ενώ βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού, στο οποίο ήταν καλεσμένος.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν κληθεί για ασήμαντο περιστατικό στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με τα πλάνα από την κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός, ο Χιλ προχωράει προς αυτόν, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο αριστερό του χέρι, χωρίς να είναι ορατό το δεξί.

What #AndreHill was doing when he was murdered.

Using his cell phone as a flashlight to see who tf this stranger was walking up on him on a dark driveway. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/LSQoCWuYBT

— MiseryX ~This Machine Kills Fascists 📷 (@MiseryXchord) December 23, 2020