Ο Κάμπιον είχε μόνιμη στήλη όπου έγραφε άρθρα και κριτικές εστιατορίων στους Times, τον Independent και την Evening Standard κατά τη διάρκεια της καριέρας του, την οποία και ξεκίνησε αφού άφησε τη προηγούμενη δουλειά του σε διαφημιστική εταιρεία.

Ο Κάμπιον έγινε γνωστός και αγαπητός στο ευρύ κοινό από την παρουσία του σαν κριτής στο MasterChef, όπου η αγάπη του για καλομαγειρεμένα, παραδοσιακά πιάτα έγινε ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Sad news about Charles Campion, the most knowledgeable, courtly and clear-eyed of colleagues around the @MasterChefUK critics table. He lived for his family & talked about them often during breaks in filming, when he wasn’t grumbling about dessert parsley. We will miss you CC pic.twitter.com/FrRaUjMOMD

