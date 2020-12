ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρός βρέθηκε ανήμερα της ημέρας των Χριστουγέννων στα 39 του χρόνια ο Lin Qi, δισεκατομμυριούχος και CEO της κινέζικης εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών «Yoozoo», που θα ήταν και παραγωγός της προσεχούς σειράς στο Netflix, «The Three Body Problem». Εικάζεται πως δηλητηριάστηκε.

Ο Lin ήταν παραγωγός, μαζί με του δημιουργούς του «Game of Thrones» David Benioff και D.B.Weiss, της αγγλόφωνης μεταφοράς της τριλογίας «The Three Body Problem», που ανακοινώθηκε από τη πλατφόρμα του Netflix τον Σεπτέμβριο.

Υπήρχαν αναφορές που μιλούσαν για δηλητηρίαση από τσάι, φαίνεται ωστόσο πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως ο πρώην συνάδελφός του, Xu Yao, είναι ο βασικός ύποπτος για το θάνατο του Λιν, λόγω «εργασιακών προστριβών», που οδήγησαν στη μείωση μισθού του Yao.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν πως ο Lin είχε φάει βατόμουρα τη μέρα που αρρώστησε, όμως είναι ασαφές αν ήταν αυτά η πηγή του δηλητηρίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως, βάσει των συμπτωμάτων, είναι πιθανό μια νευροτοξίνη που βρίσκεται σε κάποια ψάρια να σκότωσε τον Lin.

Τουλάχιστον άλλες δυο πηγές αναφέρουν πως ενδέχεται να μπήκαν στο σώμα του δύο διαφορετικά δηλητήρια.

Ο Λιν είχε μπει στο νοσοκομείο στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ η εταιρεία με ανακοινωθέν της δήλωνε πως «βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και αναρρώνει», κάτι που δεν ίσχυε, καθώς σύμφωνα με το γιατρό που τον φρόντισε, εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ.

Την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε σε ένα δεύτερο νοσοκομείο ενώ είχε αρχίσει να δείχνει από τις 17 Δεκεμβρίου σημάδια εγκεφαλικού θανάτου.

Η αστυνομία της Σαγκάης συνέλαβε άμεσα το Γιάο, ωστόσο δεν έκανε γνωστά τα δηλητήρια στην αστυνομία και τις ιατρικές αρχές ώστε να αναρρώσει ο Λιν.

Με πληροφορίες από variety.com